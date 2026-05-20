Con ayuda del PRO, se aprobó en Diputados la eliminación de la Zona Fría que afecta a cerca de 30 mil juninenses

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el recorte de los subsidios al gas natural por Zonas Frías mediante una votación que cosechó 132 voluntades a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. La Libertad Avanza destrabó el proyecto tras mantener frenéticas negociaciones de último momento con gobernadores del norte del país, a quienes se les prometió compensar el suministro eléctrico por "zonas cálidas" en provincias como Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán. Esta reforma le permitirá al Estado nacional obtener un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones.

El impacto de la medida se sentirá con fuerza en la provincia de Buenos Aires y particularmente en la ciudad de Junín, donde un total de 30 mil usuarios juninenses perderán de forma inmediata el beneficio del subsidio en sus boletas de gas. La quita del régimen generó fuertes cruces en el recinto ya que deja desprotegidas a miles de familias bonaerenses frente al invierno. El bloque libertario sumó el respaldo clave del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal y monobloques aliados para abrochar este resultado. Durante la misma jornada legislativa, el oficialismo también aprobó la denominada Ley Hojarasca y bloqueó el pedido de interpelación de la oposición contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.