Crisis sanitaria: Fiorini no acompañó el reclamo de Kicillof e intendentes por los recortes de Milei en salud

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó un encuentro clave en La Plata junto a casi 70 jefes comunales para denunciar el fuerte impacto del ajuste del Gobierno nacional sobre el sistema de salud. La reunión funcionó como la antesala de la Marcha Federal de Salud y sirvió para presentar un duro informe estadístico que expone el desfinanciamiento en el sector. Sin embargo, la jornada dejó en evidencia las diferencias políticas en el territorio, ya que el intendente de Junín, Juan Fiorini, firmemente alineado con el PRO, no sumó su apoyo a la declaración impulsada por la Provincia.

Durante la conferencia, Kicillof y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, apuntaron directamente contra las políticas sanitarias del presidente Javier Milei. Las autoridades provinciales difundieron cifras críticas que reflejan una caída del 40% en el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud de la Nación y un escenario de vulnerabilidad extrema para los pacientes. Según detalla el informe presentado en Gobernación, unas 742 mil personas perdieron su cobertura de obra social o prepaga debido a la crisis y los aumentos de las cuotas, lo que generó un colapso inmediato en el sistema público.

El documento, que fue respaldado por nueve intendentes de la Cuarta Sección Electoral, advierte también sobre un incremento del 35% en las internaciones en hospitales públicos entre 2023 y 2025. Esta situación llevó la ocupación de camas de terapia intensiva en el conurbano a niveles preocupantes de entre el 80% y el 90%. Asimismo, las estadísticas oficiales reflejan consecuencias alarmantes como la suba de la mortalidad infantil en un 6,25% y de la mortalidad materna en un 37%.

Otro de los puntos centrales del reclamo se enfocó en el faltante de insumos básicos y dosis del calendario nacional. Las autoridades sanitarias alertaron sobre graves deficiencias en la provisión de vacunas contra la hepatitis, la varicela, el sarampión y la gripe, remarcando que apenas el 32% de los mayores de 65 años logró vacunarse contra esta última afección. El texto concluye con una exigencia firme al Ejecutivo nacional para que garante el financiamiento, reactive el Programa Remediar y normalice las prestaciones del PAMI, una postura de confrontación en la que el jefe comunal de Junín prefirió no involucrarse.

Los intendentes que firmaron por la cuarta sección fueron:

Jorge Gaute (Alberti)

Sergio Barenghi (Bragado)

Daniel Stadnik (Carlos Casares)

María Celia Gianini (Carlos Tejedor)

Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino)

Fernando Rodríguez, intendente interino de General Pinto

Franco Flexas (General Viamonte)

Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen)

Carlos Ferraris (Leandro N. Alem)