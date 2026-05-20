La Libertad Avanza convoca a un “Cabildo Abierto” en Junín para escuchar a los vecinos y proyectar el 2027

En el marco de la fecha patria, La Libertad Avanza lanzará la iniciativa denominada “Cabildo Abierto de la Libertad” con el objetivo de intensificar el contacto directo con los ciudadanos en los 135 distritos bonaerenses. En Junín, la actividad se llevará a cabo el próximo lunes en la Plaza 25 de Mayo, con un horario que se confirmará en los próximos días. La propuesta surge en un contexto de debates internos dentro del espacio y busca reposicionar a los dirigentes locales mediante la escucha activa, dejando de lado las candidaturas prematuras para enfocarse en las problemáticas de cada municipio.

El concejal juninense Diego Cristina detalló que la intención principal es diseñar una agenda de gestión conjunta y sistematizar los reclamos vecinales para armar una base de datos útil para el futuro. El evento contará con una estética uniforme bajo los colores violeta y blanco, y requerirá la presencia obligatoria de legisladores, concejales y referentes de la juventud. La movida cuenta con el respaldo del diputado Sebastián Pareja y la conducción de Karina Milei, quienes buscan consolidar el armado territorial del espacio libertario en la provincia de cara a los próximos desafíos electorales.