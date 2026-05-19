Nueva crisis en el PAMI: ahora odontólogos suspenden la atención a jubilados y pensionados

La crisis financiera que vive el PAMI se profundiza día a día, con una deuda superior a los $500.000 millones con unos 17.000 prestadores entre farmacias, clínicas y sanatorios, que desde sus cámaras anuncian medidas de fuerza o directamente dejan de atender a los casi 7.300.000 jubilados y pensionados.

A los paros de médicos se sumó la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) que dispuso la suspensión de la atención odontológica para afiliados del organismo ante la falta de pagos. Como en todos los casos, el atraso en las liquidaciones más la falta de actualización de las prestaciones y el aumento de los insumos de la actividad deja a los profesionales "acumulando deudas que ya son imposibles de afrontar", señaló una fuente gremial.

Atrasos en los pagos y exigen actualización por cápita

La organización gremial, que nuclea a otros médicos, explicó que las autoridades del PAMI no cumplen con las retribuciones por capitación desde febrero pasado, al tiempo que advirtió sobre atrasos en la restitución de sumas vinculadas a prótesis odontológicas adelantadas por los propios profesionales desde diciembre del año pasado.

El mes pasado APPAMIA llevó a cabo un cese de actividades por 72 horas, acompañado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). En esa oportunidad, la secretaria de Igualdad de Trato y Oportunidades del sindicato, Fernanda Scoccia, ratificó que "nos adeudan las prótesis desde diciembre y lo que solemos cobrar por cápita desde febrero".

Explicó que "han interrumpido las cadenas de pago desde diciembre del año pasado", lo que "hace que no podamos sostener los consultorios debido a la incertidumbre que tenemos en cuanto al pago el día del cobro, y si vamos a cobrar la totalidad de las prestaciones o en forma parcial". Scoccia indicó que "los valores han quedado completamente desfasados: estamos cobrando $372 el valor per cápita y así no podemos seguir sosteniendo la atención".

Abandono de persona y reclamo sindical

En un comunicado APPAMIA planteó que los odontólogos "no pueden continuar con su trabajo" porque ya no cuentan con recursos para afrontar materiales e insumos esenciales para la atención y responsabilizó directamente a las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) -mejor conocido como el PAMI- por la situación, advirtiendo que "deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado".

Desde los gremios que representan a profesionales y no profesionales avisaron que, en este contexto, las protestas se sucederán, dejando a millones de jubilados y pensionados sin atención y sin medicamentos. "Si esto sigue así, los hospitales públicos definitivamente van a colapsar", señalaron los voceros gremiales, en tanto otros gremios y cámaras adelantan paros o el cese definitivo de los servicios.

