Con nueva imagen y promoción, Baigorrita busca consolidarse como destino gastronómico

La Municipalidad de General Viamonte, a través de la Dirección de Turismo, llevó adelante una serie de acciones destinadas a fortalecer la propuesta gastronómica de Baigorrita y acompañar el desarrollo de emprendedores y comercios de la localidad.

La iniciativa se enmarca en el proyecto “Baigorrita: Sabor y tradición en el corazón bonaerense”, que apunta a potenciar la identidad local a partir de la gastronomía y el turismo como motores de crecimiento económico y promoción cultural.

En ese contexto, desde el municipio realizaron la entrega de nueva indumentaria y distintos materiales promocionales para los espacios gastronómicos del pueblo. Entre los elementos entregados se encuentran remeras, delantales, tótems con códigos QR y otros recursos pensados para mejorar la experiencia de quienes visitan la localidad.

Además, el proyecto incluyó la producción de videos promocionales para difundir la propuesta gastronómica de Baigorrita a través de redes sociales y plataformas digitales, con el objetivo de atraer visitantes y dar visibilidad al trabajo de los comercios locales.

“Estas acciones buscan mejorar la experiencia de quienes visitan el pueblo, potenciar el trabajo de emprendedores y comercios locales, y seguir generando movimiento económico a través del turismo y la gastronomía”, señalaron desde la comuna.

Desde el gobierno municipal destacaron también la importancia de seguir fortaleciendo la identidad de Baigorrita a través de políticas que acompañen el crecimiento local y pongan en valor la producción y el trabajo de la comunidad.