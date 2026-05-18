Sin competencia

Luego de dos semanas sin tener novedades, finalmente Sarmiento recibió la confirmación que el partido con Boca Juniors por los 16avos de final de la Copa Argentina no se disputará antes del Mundial y el plantel del Verde fue licenciado el sábado ya que no tendrá competencia alguna.

Lo que en un principio parecía ser una opción (jugar antes del Mundial) quedó desestimado debido a los compromisos del Xeneize en la Copa Libertadores y por esa razón y ante la ausencia de competencia los jugadores del equipo que conduce Facundo Sava fueron licenciados hasta el nueve de junio.

Según la planificación del conjunto juninense, ese martes dará inicio la pretemporada que será más larga de lo habitual ya que el comienzo del Torneo Clausura está previsto para el fin de semana del 27 de julio y en cuanto al plantel, en principio no hay contratos que terminen en esta mitad de año pero habrá que ver si el entrenador decide que todos continúen y cuántos refuerzos pretende.

Por otra parte y en relación a los lesionados, Gastón González cumplirá ocho meses (el 30 de mayo) desde su lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y la idea es que comience la pretemporada junto a sus compañeros ya que hasta la semana pasado trabajó en la adaptación física con los kinesiólogos y preparadores físicos. Asimismo, Gastón Arturia y Renzo Orihuela también dejaron atrás diferentes lesiones y arrancarán con el grupo; en tanto que el que se recupera de un desgarro es Jhon Rentería y del mismo modo estará a disposición.

Foto: Mariano Morente.

Nota: Federico Galván.