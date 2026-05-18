Un automóvil despistó y chocó contra el guardarrail en la Ruta 7

Un accidente vial se registró en la noche del lunes sobre la Ruta Nacional 7, en el kilómetro 219, en inmediaciones de la conocida curva de Coliqueo.

Según la información que publicó el sitio Chacabuco en Red, un Fiat que circulaba en dirección Junín–Chacabuco perdió el control por causas que aún se investigan y terminó impactando contra el guardarrail. En el vehículo viajaban al menos tres personas.

Tras el hecho, acudieron al lugar efectivos de la Policía Comunal y una ambulancia del SAME para asistir a los ocupantes. A pesar del fuerte impacto, ninguno de ellos necesitó ser derivado a un centro de salud.

De acuerdo a lo informado, el conductor del rodado tiene 63 años y es oriundo de Mendoza. Al momento del accidente, el pavimento se encontraba mojado y la visibilidad era reducida en la zona.