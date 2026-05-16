Alianza estratégica en Junín: lanzan un programa colaborativo de gestión hídrica para la Cuenca del Salado

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la Fundación Ciudad Abierta y la Sociedad Rural de Junín llevaron adelante la firma del “Convenio Programa de Gestión Hídrica”, una iniciativa orientada a promover el relevamiento, organización y difusión de datos hidrometeorológicos de la región, con especial foco en la Cuenca del Salado.

El acuerdo que se firmó en el rectorado de la Universidad, busca generar un espacio de trabajo colaborativo entre instituciones, especialistas y productores agropecuarios, con el objetivo de fortalecer el acceso a información estratégica para la prevención, el análisis y la toma de decisiones frente a los desafíos hídricos que atraviesa la región.



La vicerrectora de la UNNOBA, Florencia Castro, destacó el rol de la universidad pública en la generación de conocimiento aplicado. “Las universidades públicas tienen un rol fundamental en la generación de conocimiento y en la construcción de herramientas que ayuden a mejorar la realidad de nuestras comunidades. Este programa representa una oportunidad para que el sector público y el sector privado trabajen juntos en la generación de información estratégica sobre una problemática que afecta a toda la región”, afirmó.



De la reunión participó la Vicerrectora de la UNNOBA, Mgtr. Florencia Castro , el secretario de relaciones institucionales, Martín Palma, el Director del Campo Experimental, Leandro Fariña, El presidente de la Soc. Rural, Hernan Guibelalde, el vicepresidente de la Soc. Rural, Gustavo Frederking, el presidente de la Fundación Ciudad Abierta, Maxi Berestein, el Ing. Hidráulico Marcelo Rasteli y productores agropecuarios de la región.



Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Hernán Guibelalde, señaló “Vivimos en una época en la que los datos y la información son fundamentales para la toma de decisiones. Sin embargo, nuestro sector todavía tiene mucho camino por recorrer en ese sentido. Por eso estamos muy entusiasmados de poder avanzar y formar parte de este programa, que nos permitirá construir una base de datos sólida y colaborativa para anticipar escenarios, comprender mejor lo que sucede en nuestra región y tomar decisiones con más herramientas y mayor previsibilidad”.



Finalmente, el presidente de la Fundación Ciudad Abierta, Maxi Berestein, expresó “El partido de Junín está atravesado por la Cuenca del Salado y cuenta además con un sistema de lagunas que condiciona, de manera directa, gran parte de nuestra realidad ambiental, productiva y social. Muchas veces, el agua entra en agenda solo en contextos de emergencia, como inundaciones o sequías. Nosotros creemos que es un tema estratégico que debe abordarse de manera permanente, con planificación, trabajo colaborativo e información técnica y profesional. Por eso entendemos que la universidad es el ámbito ideal para impulsar este tipo de iniciativas. Hace más de dos años que venimos trabajando en esta agenda, generando vínculos y construyendo consensos, y creemos que este nuevo paso ayuda a fortalecer ese camino. También esperamos que cada vez más instituciones y actores de la región puedan sumarse a esta iniciativa colectiva”.



El programa estará a cardo del Ing. Hidráulico Marcelo Rastelli y contempla acciones de recolección de datos, elaboración de una base de información centralizada y colaborativa, capacitación técnica y difusión periódica de reportes e indicadores. Además, prevé la articulación permanente entre los distintos actores involucrados, promoviendo el intercambio de conocimiento y el desarrollo de herramientas de análisis predictivo.