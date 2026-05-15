Desarticulan una red de venta ilegal de fauna silvestre en Junín y rescatan decenas de animales exóticos

Una exhaustiva investigación judicial logró desbaratar en las últimas horas una organización clandestina dedicada a la tenencia, comercialización y tráfico ilegal de fauna exótica y silvestre en diferentes puntos de la ciudad de Junín.

El procedimiento fue el resultado de semanas de tareas investigativas impulsadas por denuncias vecinales. Las acciones fueron coordinadas entre la Policía Ecológica, la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín y diversas agrupaciones proteccionistas locales, quienes aportaron datos clave para identificar las fincas donde permanecían los ejemplares en cautiverio.

El listado de las especies recuperadas

Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad rescataron una sorprendente variedad de animales que eran ofrecidos de forma ilegal:

Aves de presa: Ejemplares de gavilán mixto (Parabuteo unicinctus).

Psitácidos: Guacamayos rojos y loros de frente amarilla.

Anfibios: Axolotes exóticos en sus variedades blanca y rosada.

La Dirección de Zoonosis y Bromatología del municipio supervisó el estado sanitario inicial de los animales. Inmediatamente después, se dispuso su traslado al Complejo Ecológico de la ciudad de América, un centro de referencia regional especializado en el rescate, la rehabilitación y el refugio de especies protegidas.

Consecuencias legales y ambientales

Los responsables de los inmuebles fueron correctamente identificados y quedaron a disposición de la Justicia. Enfrentan cargos severos por la infracción a las leyes vigentes de protección de la fauna silvestre.

Desde el área de seguridad municipal recordaron a la población que el mascotismo de animales silvestres no solo constituye un delito federal y provincial, sino que además genera un daño irreversible en el equilibrio de los ecosistemas y representa un serio peligro para la salud pública por la posible transmisión de enfermedades zoonóticas.