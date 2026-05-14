Los juninenses deberán pagar 31 mil pesos para viajar en tren a Retiro a partir de septiembre

El corredor ferroviario del Ferrocarril San Martín se encamina hacia una profunda transformación económica que impactará directamente en el bolsillo de los pasajeros de la región. En el marco de una política de sinceramiento fiscal y eliminación de subsidios generales, el valor del pasaje de primera clase dejará atrás los 10 mil pesos habituales de los días de semana para ingresar en un esquema de aumentos mensuales prefijados que no encontrará techo hasta la llegada de la primavera.

La hoja de ruta oficial comenzará a aplicarse este lunes, estableciendo un primer punto de inflexión en mayo, cuando el boleto de referencia para el trayecto Junín-Retiro se ubicará en los 19.353 pesos. Esta progresión continuará de manera ininterrumpida durante los meses siguientes, demandando un desembolso de 22.286 pesos en junio y trepando a los 25.218 pesos en julio, en coincidencia con el receso invernal. Para agosto, el costo del pasaje alcanzará los 28.150 pesos, culminando este ciclo de ajustes en septiembre con la tarifa final de 31.083 pesos por tramo.

Este nuevo cuadro tarifario implica que un viaje de ida y vuelta, que históricamente se resolvía con 20 mil pesos, exigirá una inversión superior a los 62 mil pesos hacia el noveno mes del año. La suba escalonada encendió las alarmas entre estudiantes, trabajadores y jubilados de la zona, quienes utilizaban este servicio como un refugio económico frente al transporte automotor y que ahora deberán reestructurar sus presupuestos mensuales ante la crudeza de las nuevas cifras oficiales.

Cuánto saldrá viajar en tren

Estos son los aumentos dispuestos para los trenes:

En los servicios del AMBA que incluyen a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa, las nuevas tarifas que pagarán los usuarios con la tarjeta SUBE registrada será la siguiente, según el mes:

Sección 1 (0 a 12 km): $330 (mayo) / $380 (junio) / $430 (julio) / $480 (agosto) / $530 (septiembre)

Sección 2 (12 a 24 km): $429 (mayo) / $494 (junio) / $559 (julio) / $624 (agosto) / $689 (septiembre)

Sección 3 (+24 km): $528 (mayo) / $608 (junio) / $688 (julio) / $768 (agosto) / $848 (septiembre)

En tanto, los usuarios que tengan la SUBE sin registrar abonarán:

Tarifa plana: $1.100 (mayo) / $1.300 (junio) / $1.400 (julio) / $1.600 (agosto) / $1.700 (septiembre)

Nuevas tarifas de referencia para los trenes de larga distancia:

Constitución – Mar del Plata: $29.972 (mayo) / $34.514 (junio) / $39.055 (julio) / $43.596 (agosto) / $48.137 (septiembre)

Retiro – Junín: $19.353 (mayo) / $22.286 (junio) / $25.218 (julio) / $28.150 (agosto) / $31.083 (septiembre)

Retiro – Rosario: $22.003 (mayo) / $25.337 (junio) / $28.670 (julio) / $32.004 (agosto) / $35.338 (septiembre)

Once – Bragado: $17.728 (mayo) / $20.414 (junio) / $23.100 (julio) / $25.786 (agosto) / $28.472 (septiembre)

Trenes regionales: