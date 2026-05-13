“¡La universidad pública se defiende!”: comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional

En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) leyeron un documento con los argumentos para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ante una multitud que acompañó el reclamo no solo en el acto central sino en cada ciudad del país donde hay sedes universitarias.

“Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. La política salarial impuesta por el gobierno nacional cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo: las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %”, cita el documento.

También menciona que “esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %, lo que ubica a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina”.

“La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios. Las principales becas nacionales como las Becas Progresar permanecen congeladas frente a una inflación creciente, también las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento que afecta especialmente a estudiantes de áreas estratégicas para el desarrollo nacional”, añade.

El documento del CIN cierra con un pedido al máximo tribunal de Justicia: “Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública”.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, no docentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora.

¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!”.

Fuente: UNNOBA