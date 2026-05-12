Abrirán un local de McDonald’s en Junín 

McDonald´s, reconocida cadena internacional de comidas rápidas, desembarcará en la ciudad de Junín como parte del desarrollo comercial del nuevo centro comercial.

El desembarco de la firma genera expectativas por las oportunidades laborales que suele ofrecer la empresa, especialmente para jóvenes que buscan su primera experiencia de trabajo formal.

El nuevo shopping Aló ubicado en la Nueva Terminal de Ómnibus, donde funcionará el local, se perfila como uno de los principales espacios comerciales y de entretenimiento de Junín, con propuestas gastronómicas, tiendas y servicios que apuntan a ampliar la oferta para vecinos y visitantes