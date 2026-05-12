El FR de la Cuarta marchó por las universidades: "El cinismo no puede ser una forma gobierno", dijo Guerrera

Dirigentes del Frente Renovador de la Cuarta sección electoral dieron su respaldo a la defensa de la Universidad pública este martes, cuando dieron el presente en la masiva manifestación que se llevó adelante en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo al Gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

La columna estuvo encabezada por el vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, quien expuso que "para que siga habiendo primeras, segundas y terceras generaciones de profesionales en las familias argentinas, la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial sancionada por el Congreso Nacional tiene que ser cumplida".

"Marchamos para que el Presidente escuche", dijo Guerrera, que estuvo acompañado por los ediles y dirigentes Bernado Baccello, Diego Ibáñez, Mauro Speroni y Jorgelina Carmisciano de Lincoln; Sebastián Malis y Enzo Sega de Nueve de Julio y Maxi Caprioli de Carlos Casares.

Asimismo, estuvieron presentes Julio Ciancio de Bragado; Lisandro Hernández de Carlos Tejedor; Lucas Castrillón y Bárbara Rossi de Trenque Lauquen y Claudio Urio de General Arenales.

"Por nuestros docentes, por nuestros pibes, por los trabajadores universitarios, por la ciencia. Porque sin educación no hay futuro, y sin futuro no hay país: estudiar tiene que seguir siendo un derecho de todos, no el privilegio de unos pocos", afirmó Guerrera y sentenció: "El cinismo no puede ser una forma gobierno".