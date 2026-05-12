Más de 1100 chicos se convirtieron en “Guardianes de la Energía” en “El Coloncito”

La 16° edición del certamen “El Coloncito”, organizado por el Club Colón de Chivilcoy, culminó con un importante marco de público y una propuesta educativa renovada. En esta oportunidad, EDEN incorporó su programa de sustentabilidad “La Liga de la Energía”, transformando el evento deportivo en un espacio de concientización sobre el uso responsable y seguro de la energía eléctrica.

Durante las jornadas, que reunieron a más de 4500 personas, los pequeños deportistas y sus familias participaron de distintas actividades didácticas orientadas a enseñar el origen de la energía y la importancia de la prevención dentro del hogar. Con la presencia de más de 1100 chicos pertenecientes a 28 equipos de 10 ciudades, el torneo volvió a consolidarse como un ámbito ideal para combinar deporte y aprendizaje.

La propuesta forma parte del eje estratégico de Sustentabilidad impulsado por EDEN, con el objetivo de convertir eventos comunitarios en espacios de valor social. A través de contenidos audiovisuales y juegos interactivos, los niños pudieron aprender mientras se divertían y se convertían en verdaderos “guardianes de la energía”.

“Es un orgullo para nosotros estar cerca de nuestra comunidad y volver a formar parte de un evento tan representativo para Chivilcoy. Entendemos al deporte como el vehículo ideal para transmitir valores y educación energética a las familias”, destacó Sergio Mejías, Gerente Regional de EDEN.

Además, agregó: “Agradecemos al Club Colón por permitirnos integrar nuestra Liga de la Energía en este espacio de recreación que une a tantas localidades de la región”.

Para continuar aprendiendo en familia, la distribuidora invitó a acceder al material educativo, videos y juegos disponibles en su plataforma oficial. https://ligadelaenergia.com/

Liga de la Energía

También se puede seguir la información de EDEN a través de sus redes oficiales: