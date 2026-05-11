La UNNOBA se suma al reclamo federal con una jornada de visibilización en Junín

El 12 de mayo, las universidades nacionales nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevarán adelante diversas actividades, que culminarán con una Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo para exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En la UNNOBA la actividad se concentrará en el Edificio Elvira Rawson de Dellepiane (Newbey entre Rivadavia y Sáenz Peña de la ciudad de Junín), donde a partir de las 11 horas habrá una jornada de visibilización abierta a la comunidad, bajo la consigna “#CumplanLaLey: por la educación pública, la universidad y la ciencia argentina”.

Los motivos

Son más de 60 las universidades nacionales que se unen para pedir que se cumpla con la Ley 27.795, sancionada por el Congreso Nacional y los fallos de la Justicia que le ordenan al Poder Ejecutivo recomponer salarios, becas para estudiantes, gastos de funcionamiento y de ciencia y tecnología.

Las transferencias a las universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6 % entre 2023 y 2026, lo que pone a la Argentina entre los países del continente que menos recursos destinan a la educación superior.

El recorte pone al sistema universitario en una situación crítica para su funcionamiento y el desarrollo de las actividades académicas.

El deterioro de los salarios del personal docente y no docente tuvo una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. Hoy Argentina tiene los salarios universitarios más bajos de los últimos 23 años.



En el marco de una campaña federal, las universidades nacionales una vez más hacen público su reclamo y piden el acompañamiento de la sociedad argentina, para que se cumpla con la Ley y se le devuelva al sistema universitario y científico tecnológico condiciones de previsibilidad y futuro.