Morse celebró sus 116 años

La celebración fue organizada por la Delegación Municipal junto a jóvenes, instituciones y vecinos de la localidad, con el acompañamiento del Gobierno de Junín, y reunió a más de 100 emprendedores, artistas locales, food trucks, cantinas y propuestas culturales para toda la familia. Una importante cantidad de vecinos de Morse y de distintas localidades de la región participaron del evento, en una jornada que superó las expectativas y puso en valor el compromiso colectivo y el sentido de pertenencia de toda la comunidad.

En este marco de celebración, Guillermina Sofía, delegada de Morse, expresó su alegría por la repercusión alcanzada y valoró el acompañamiento de toda la comunidad: “La verdad que la felicidad es total, además el día acompañó y eso también ayudó muchísimo, este festejo ya se està volviendo una tradición, y este año se sumaron los chicos de la juventud, las instituciones, las cooperadoras, los vecinos y los talleres, así que fue realmente un festejo hecho por el pueblo para Morse”.

Por su parte, Lola Miranda, integrante del grupo de jóvenes que colaboró con la organización, manifestó: “Estamos muy felices de poder acompañar en este festejo y de ver tanta gente participando, es una alegría enorme que nuestro pueblo sea reconocido y que venga tanta gente a acompañar lo que organizamos”.

A su turno, Juan Fiorini, intendente de Junín, felicitó a todos los actores involucrados en la celebración y puso en valor el trabajo conjunto que caracteriza a la comunidad de Morse, señalando que “era nuestro deseo acompañar a Guillermina (Sofía), al equipo de la delegación y a todas las instituciones, porque Morse es un gran ejemplo de lo que sucede cuando todos trabajan juntos, hoy se vio reflejado sin dudas”.

Seguidamente, también señaló: “Esta fiesta muestra justamente eso, el trabajo codo a codo entre las instituciones, la juventud, la delegación y el acompañamiento del Gobierno de Junín, y sin dudas destacar la posibilidad que generan estos eventos para emprendedores y artistas locales, acá hay oportunidades para que mucha gente pueda mostrar lo que hace, compartir la identidad del pueblo y seguir fortaleciendo el sentido de pertenencia”.

“En definitiva, esto genera oportunidades también en los pueblos y eso nos pone muy contentos, desde el Municipio felicitamos nuevamente a todos los vecinos por el compromiso demostrado en la organización de una nueva edición del aniversario”, sostuvo el Jefe Comunal afirmando que este tipo de celebraciones también impactan positivamente en el desarrollo de las localidades del Partido.

Desde las distintas instituciones que participaron activamente del festejo también remarcaron la importancia del trabajo colectivo y del acompañamiento del Municipio para concretar la celebración. “Somos siete instituciones trabajando juntas entre escuelas, jubilados, sociedad de fomento y el Club Atlanta, y estamos felices de participar de estos 116 años de nuestro querido Morse y que haya tenido esta repercusión, estamos felices y agradecemos la atención que Guillermina (Sofía) nos da dia a dia”, dijo Adriana, representante de la Misión Cristiana Nueva Vida.