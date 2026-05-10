Argentino y Atenas juegan el tercer punto de la serie por la permanencia

Por el tercer punto de la serie por la permanencia, Argentino recibe a Atenas de Córdoba desde las 11.05 horas, en El Fortín de Las Morochas, con el arbitraje de Pablo Estévez, Fabio Alaniz, Ezequiel Macías. El partido será transmitido por TyC Sports.

La serie está igualada uno a uno, ya que en el primero el Griego se impuso como local por 96 a 93, el sgundo fue para el Turco por 84 a 78, también en Córdoba; en tanto que el cuarto punto también se jugará en Junín, el martes. Cabe recordar que el equipo que consiga tres juegos se quedará en la Liga Nacional de Básquet y que de haber un quinto se disputará en el estadio de los cordobeses