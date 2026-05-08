Falleció un joven que había protagonizado un violento choque de motos en el barrio Almirante Brown

La ciudad de Junín registra una nueva tragedia vial tras confirmarse el fallecimiento de un hombre que se encontraba luchando por su vida en el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Piñeyro". El joven no logró recuperarse de las gravísimas lesiones sufridas durante un choque de motocicletas ocurrido la mañana del pasado viernes 26 de abril en la intersección de las calles Niñas de Ayohuma y Larrory.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 10 de la mañana cuando, por causas que aún son materia de investigación, dos motovehículos colisionaron de manera violenta. Mientras que uno de los conductores involucrados sufrió una lesión en una de sus piernas, la víctima fatal recibió el impacto directo en su cabeza, ingresando al centro asistencial en estado de inconsciencia debido a un fuerte traumatismo de cráneo.

Tras permanecer casi dos semanas en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado, el deceso trascendió en las últimas horas de este viernes, una vez que la noticia fue notificada a las autoridades judiciales y el entorno cercano lo confirmó a través de las redes sociales. Este desenlace generó una profunda conmoción en la comunidad, ya que se trataba de un joven vecino de la zona donde ocurrió el siniestro.

A raíz de la muerte del conductor, la justicia procedió a recaratular la causa como "Homicidio culposo".