Fondos provinciales bajo llave: Denuncian que el municipio retiene millones del Fondo Educativo en vez de destinarlos a obras en las escuelas

El manejo de los recursos destinados a la infraestructura escolar volvió a poner en el centro del debate a la gestión municipal de Junín. En declaraciones recientes a Junín Digital, la secretaria general de UDOCBA, Cecilia Paolizzi, lanzó una dura crítica respecto a la subejecución del Fondo de Financiamiento Educativo, una partida que la Provincia de Buenos Aires transfiere con el objetivo específico de garantizar condiciones dignas en los establecimientos y que, según la dirigente, no se está viendo reflejada en las obras necesarias para el distrito.

La denuncia central de Paolizzi apunta a que el municipio mantiene "millones guardados" que deberían estar volcados en las escuelas. Para la referente gremial, esta acumulación de recursos ocurre en un contexto donde "la situación lo requiere", por lo que exigió que las autoridades expliquen formalmente en qué destinan o planean destinar dichas partidas, señalando una evidente falta de transparencia en la ejecución presupuestaria.

Un caso crítico que simboliza esta parálisis es la situación del CEF N° 55, específicamente en el anexo Santa Paula. Paolizzi subrayó que la compra de la carpa para el natatorio es una urgencia que el municipio cuenta con los fondos para resolver, pero que la inacción política ha dejado a toda una comunidad educativa como "rehén" y sin actividades. Según la dirigente, esta postura deja al descubierto las prioridades de la gestión "amarilla", a la cual acusó de sostener discursos mediáticos y "hacer un como si" les importara la educación mientras los hechos demuestran lo contrario.

Finalmente, Paolizzi situó el conflicto en una disputa de visiones políticas sobre el rol del Estado. Para la titular de UDOCBA, la actual administración trata a la enseñanza como una carga financiera: "La educación pública, para ellos es un gasto, para nosotros es inversión", sentenció, reafirmando que el sindicato continuará reclamando por un uso inmediato y responsable de los fondos públicos en favor de docentes y alumnos.