Petrecca y Fiorini se reunieron con Santilli y ya proyectan la continuidad del proyecto familiar en el 2027

El senador bonaerense Pablo Petrecca se reunió con Diego Santilli junto al intendente interino Juan Fiorini, su cuñado, para destrabar obras y seguir una agenda de gestiones para la ciudad.

El senador provincial del PRO, Pablo Petrecca, participó de un encuentro con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en el marco de una serie de reuniones con intendentes del espacio político. Del encuentro también formó parte su cuñado, Juan Fiorini, actual intendente interino de Junín.

Según expresó el propio Petrecca en sus redes sociales, en la reunión se abordó la situación del proyecto del paso bajo nivel, una obra clave para la infraestructura local que avanza a paso cada vez más lento.

“Pensando en Junín y en lo que viene, nos reunimos con Diego Santilli junto a Juan Fiorini para dar seguimiento al proyecto del paso bajo nivel y avanzar en lo pendiente con Nación”, publicó el legislador, dejando sugestivos mensajes de cara a 2027. Como se sabe, la idea es que Fiorini continúe en el cargo y no tenga competencia interna. "El elegido", como lo llaman en los pasillos municipales quiere meter adentro a la UCR, el PRO, la CC, el GEN y hasta LLA. Pero claro, no quiere que ninguno le juegue la interna.