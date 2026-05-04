“Una ciudad que se hunde”: Denuncian que el municipio gasta millones en publicidad mientras el comercio local agoniza

“Mientras el municipio hace un derroche de acciones de prensa en medios nacionales, anunciando que Junín es la gran ciudad del conocimiento, acá se siguen cerrando comercios, las pymes estamos mal, se pierden puestos de trabajo y crecen los porcentajes de incobrabilidad de cuentas y tarjetas”, denunció el empresario Ricardo de la Fuente, trazando un panorama difícil para los juninenses.

Además, cuestionó que a la gestión comunal le hayan “sobrado” 4.700 millones de pesos el año pasado, mientras hay servicios que se prestan en forma ineficiente y las tasas que se cobran son altísimas.

“Los boliches de barrio, que son los que sostienen el consumo primario, están atravesando un momento muy difícil, y aumentó en forma considerable el pedido de ayuda para llevar un pan a la mesa juninense, pero ante este panorama, el intendente interino elige hacer propaganda con “la ciudad del conocimiento””, remarcó De la Fuente.

En este marco, aseguró que “hoy la necesidad de trabajo es desesperante, el costo para una empresa instalarse en la ciudad es altísimo por los costos de tasas municipales”.

El empresario juninense explicó: “Mientras esto sucede, hay un municipio que se jacta de tener un superávit de 4.700 millones de pesos, cuando el objetivo de un municipio no es ganar plata sino brindar servicios a la gente. Si tuvieron superávit en el ejercicio fiscal es porque cobraron de más (algo que no debe ser así porque la mayoría de la población no está pagando), o la avaricia los hizo fijar tasas exageradas, incluso para algunos servicios que no se prestan o se brindan de manera ineficiente”.