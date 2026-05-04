Crece la preocupación por el deterioro de la Ruta 7 entre Chacabuco y Junín

El estado del tramo de la Ruta Nacional 7 que conecta Chacabuco con Junín volvió a encender las alarmas en la región. Se trata de un corredor clave dentro del eje Buenos Aires–Mendoza, pero presenta un marcado deterioro que genera riesgos para quienes lo transitan a diario.

Uno de los puntos más críticos es el carril derecho, por donde circula la mayor parte del tránsito pesado. Allí se observan hundimientos, grietas y deformaciones en la carpeta asfáltica que obligan a los conductores a realizar maniobras constantes para evitar daños en los vehículos.

A lo largo de varios kilómetros, especialmente en cercanías de los accesos a Junín y la zona de O’Higgins, el desgaste resulta evidente. La situación se agrava por la falta de mantenimiento y la ausencia de señalización adecuada, lo que incrementa la peligrosidad del tramo.

El deterioro de esta vía, considerada una de las obras viales más importantes del noroeste bonaerense, vuelve a poner en agenda la necesidad de intervenciones urgentes para garantizar condiciones seguras de circulación en un corredor estratégico para la producción y la conectividad del país.

Mientras el Gobierno Nacional viene dilatando las licitaciones para avanzar aunque sea en bacheo y repavimentaciones, el estado de vías troncales, como lo es la Ruta 7, vuelve a exponer la necesidad de la Obra Pública nacional.