Avanzan las gestiones para reparar la carpa del Natatorio del Complejo Santa Paula y retomar las actividades

Rosana Morando, titular del Consejo Escolar de Junín, brindó detalles sobre los trabajos en el natatorio donde funciona el CEF 55. Según explicó a Grupo La Verdad, la carpa que cubre la estructura está siendo reparada tras los daños sufridos por un evento climático el año pasado y el desgaste natural de la lona, que data de 2018. Actualmente, un tercio de la tela se encuentra en una lonera local para su puesta a punto.

Debido al alto costo de la obra, el organismo gestionó el uso de fondos del Financiamiento Educativo, ya que el Consejo no podía afrontar el gasto con presupuesto propio. Morando destacó que, tras reuniones mantenidas desde enero con inspectoras y docentes, el expediente ya está en marcha para garantizar la continuidad de las actividades una vez subsanado el inconveniente.

Aunque todavía no hay una fecha precisa para la reapertura, la funcionaria aseguró que la carpa será colocada próximamente. Mientras tanto, los alumnos y estudiantes de la carrera de guardavidas deben recurrir a natatorios privados para no interrumpir su formación académica y profesional.