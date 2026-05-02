El Verde se ilusiona, perdió Barracas

En el inicio de la postergada última fecha (novena) del Torneo Apertura, Barracas Central cayó frente a Banfield por 2 a 1 y con ese resultado Sarmiento viaja a Córdoba con chances de acceder a los octavos de final, información que llegó al plantel en pleno viaje.

El Verde (19 puntos) visitará a Belgrano, este domingo a las 16 horas, en el Estadio Julio César Villagra, y para lograr la clasificación necesitará ganar y esperar que Tigre (19) no consiga los tres puntos ante Rosario Central (de lo contrario estaría obligado a ganar por más de 7 goles dependiendo del resultado), encuentro que se jugará en el Gigante de Arroyito en el mismo horario de las 16.

La semana de entrenamientos para el conjunto de Facundo Sava finalizó el sábado por la mañana y luego de la práctica, que se llevó a cabo en el Estadio Eva Perón, el plantel viajó hacia Córdoba para esperar el duelo por la última jornada.

En cuanto a la delegación, el técnico no podrá contar con el capitán, Juan Manuel Insaurralde, que vio la roja en el partido frente al Matador y su lugar seguramente sea ocupado por Lucas Suárez; en tanto que otros que siguen afuera por lesión son Gastón Arturia, Renzo Orihuela y Jhon Rentería.

Enfrente, el Pirata ya tiene la clasificación en el bolsillo (23 puntos) pero viene de perder en su estadio frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, partido en el que fue expulsado Federico Ricca y no podrá estar este domingo.

La televisación

Según pudo averiguar Sentimiento Verde, el encuentro entre el Pirata y el Verde se podrá ver por la señal TNT básica, ya que la señal TNT Sports emitirá el partido entre Rosario Central y Tigre.

Probables formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Lisandro López, Álvaro Ocampo, Adrián Sporle; Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes; Lucas Zelarrayán; y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez; Pablo Magnín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Autoridades

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Fernando Espinoza