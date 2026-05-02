Identidad y crecimiento: Francina Sierra encabezó un nuevo taller para emprendedoras locales

Se llevó a cabo la segunda capacitación para emprendedoras articulada con el Ministerio de Mujeres y Diversidades de la Provincia de Buenos Aires y organizada por la concejala Francina Sierra

En esta oportunidad más de 40 emprendedoras participaron del taller "Identidad de Proyectos Productivos" que se desarrolló en el Centro de Fomación Laboral N° 402, establecimiento perteneciente a la CTA de los Trabajadores

Al respecto Sierra dijo: "seguimos dándole continuidad a las acciones que tienen que ver con fortalecer y acompañar a las mujeres juninenses en el desarrollo de sus proyectos productivos"

Y agregó: "no sólo a través del asesoramiento y la capacitación, sino también, a través de un espacio gratuito de muestra y venta de productos que dimos en llamar Feria Comunitaria y que desarrollamos el segundo sábado de cada mes en la Plaza de los Inmigrantes"

"Por otro lado, estamos reforzando el trabajo con el sector abordando el tema del financiamiento. Por eso, presenté un proyecto en el Concejo Deliberante vinculado con el pedido de informe sobre las líneas de financiamiento para emprendedores,.comercios y pymes disponibles desde el Municipio, si las hubiere" cerró