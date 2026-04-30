Kicillof se hará cargo de los medicamentos que Nación cortó por el fin del plan Remediar: refuerzo clave para Junín

Luego de la movilización hacia el ministerio de Capital Humano para reclamar por una deuda de 220 millones de pesos únicamente en alimentos, el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció un refuerzo en la entrega de medicamentos en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.



Lo hizo durante una recorrida por la ciudad de La Plata junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, donde recorrieron el Hospital Rossi y el depósito central de medicamentos de la Provincia, ubicado en el Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”, lugar donde se distribuyen medicamentos a todos los rincones del territorio bonaerense.



Desde la provincia remarcaron que esta política pública “está orientada a garantizar el acceso a tratamientos esenciales y a sostener la asistencia sanitaria en los municipios frente al vaciamiento del programa nacional Remediar”.



También sostuvieron que gracias al desfinanciamiento por parte del gobierno nacional, el vademécum del Programa Remediar se redujo de más de 100 medicamentos a un esquema con proyección de apenas tres insumos, en tanto que las unidades distribuidas cayeron un 55% respecto de 2023.



Ante esta situación, el gobierno bonaerense cubre un total de 45 de los 74 fármacos que componen el programa Medicamentos Bonaerenses -dirigido a personas con cobertura pública exclusiva- para sostener en los 135 distritos la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas.







Al acceso a estos 74 fármacos se suman otros 91 ya entregados por diferentes programas bonaerenses, implicando una inversión total de $24.500 millones en materia de medicamentos.



Desde el depósito de medicamentos en el hospital Alejandro Korn, Kicillof volvió a cargar contra el gobierno nacional al asegurar que su gobierno “creó una crisis sin precedentes en nuestro sistema de salud: después de desregular los precios, decidió avanzar con un ajuste cruel para vaciar el programa Remediar y dejar sin asistencia a más de 20 millones de personas”.



“Es criminal que el Gobierno nacional corte los medicamentos para las enfermedades más comunes: hace 24 años estaban disponibles en la Argentina para quien no podía pagarlos”, agregó el mandatario.



Por su parte, el mandatario sentenció que como respuesta a este desfinanciamiento, desde la provincia ampliaron la inversión y la logística del programa Medicamentos Bonaerenses para “asistir a cada uno de los 135 municipios”.







“Aunque la producción pública nos permite abaratar costos y realizar envíos masivos desde nuestro centro logístico, no podemos sustituir por completo la ausencia del Estado nacional: el único responsable de esta calamidad es el presidente Milei”, argumentó.



Por su parte, Kreplak sentenció: “Mientras el Estado nacional nos redujo un 62% las transferencias vinculadas a insumos y a remedios, desde la Provincia nos esforzamos doblemente por fortalecer las políticas en esta área: Medicamentos Bonaerenses es una estrategia de planificación, compras centralizadas, producción pública y distribución que garantiza el acceso a los fármacos esenciales”.