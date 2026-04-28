Kicillof inauguró una Planta Potabilizadora y la repavimentación de un tramo de la RP N°85

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes en el municipio de Guaminí la inauguración de la nueva Planta Potabilizadora local y de la obra de repavimentación de un tramo de la Ruta Provincial N°85. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el subsecretario de Recursos Hídricos provincial, Néstor Álvarez; y el intendente local, José Nobre Ferreira.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Hoy es un día histórico para Guaminí porque estamos inaugurando obras estratégicas que no solo van a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, sino que también van a generar mejores oportunidades para las próximas generaciones”. “En los pueblos del interior, donde muchas veces la falta de infraestructura ha impuesto un techo al crecimiento, es el Estado el único que puede asumir el compromiso de planificar e invertir en los proyectos que facilitarán el desarrollo”, expresó.

“Si bien en la historia argentina hubo muchos gobiernos que promovieron la idea de un Estado pequeño, nunca había ocurrido que un Presidente llegara y paralizara todas las obras públicas: solo en nuestra provincia frenó más de mil que estaban en marcha, muchas de ellas con un gran grado de avance”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “Nosotros nunca vamos a convalidar tanta crueldad ni a derrumbar los sueños de nuestro pueblo: acá está el Gobierno de la Provincia para terminar lo que Milei abandonó”.

La nueva planta permitirá incrementar el abastecimiento de agua potable en el distrito y realizar un tratamiento especial para el abatimiento del arsénico. La obra, que fue reactivada con recursos provinciales tras ser paralizada por el Gobierno nacional, contempló la instalación de una cisterna de almacenamiento con estación de bombeo, provisión y colocación de tanques, instalación de cañerías para interconexión y reacondicionamiento del laboratorio.

Por su parte, Álvarez subrayó: “En un contexto sumamente adverso, la Provincia decidió concretar una obra clave para la salud y el bienestar de los habitantes de Guaminí: esta nueva planta es una muestra de lo que se puede lograr cuando los recursos se destinan a mejorar la calidad de vida de los bonaerenses”.

A partir de una inversión de $14.927 millones financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la repavimentación de la RP Nº85 abarcó 23 kilómetros en el tramo Guaminí-Huanguelén. Los trabajos realizados representan una mejora sustancial para el sector agrícola-ganadero y para la conectividad regional, beneficiando a más de 1.500 vehículos que la transitan diariamente.

“Los municipios del interior necesitamos muchas más inversiones y obras para el crecimiento de nuestras comunidades: agradecemos al Gobierno bonaerense por tener la decisión política de dar respuestas concretas a nuestros vecinos y vecinas”, remarcó Nobre Ferreira.

Recorrida por la nueva Estación Transformadora y entrega de escrituras

Durante la jornada, Kicillof recorrió la obra en ejecución de la nueva Estación Transformadora y la línea de alta tensión que ampliará el abastecimiento de electricidad en la región, beneficiando a más de 45 mil habitantes.

Además, se entregaron 156 títulos de propiedad gratuitos, en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. En tanto, junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, se suscribió un convenio de asistencia técnica y financiera para desarrollar el “Plan de Ordenamiento Urbano Guaminí”.

Por último, Kicillof sostuvo: “La mejor forma de conmemorar los 150 años de Guaminí es demostrando que existe un camino basado en la dignidad, la inclusión y el desarrollo de los pueblos del interior”. “Nos comprometemos a seguir trabajando por una provincia y una Argentina con menos desigualdad, en las que haya más oportunidades para todos y todas”, concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el administrador general de Vialidad, Roberto Caggiano; el subadministrador, Hernán Y Zurieta; el director provincial de Coordinación Interior Sur de la Jefatura de Asesores del Gobernador, Gabriel Godoy; la senadora provincial Ayelén Durán; el diputado provincial Alejandro Acerbo; los intendentes de Adolfo Alsina, Javier Andrés; de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de Coronel Suárez, Ricardo Moccero; de Daireaux, María Alejandra Serra; de Laprida, Alfredo Fisher; y de Salliqueló, Ariel Succurro.