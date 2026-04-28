Se define el domingo

Finalizada la décima sexta fecha del Torneo Apertura, quedó establecido cómo se jugará la novena (postergada) que definirá a los 16 calsificados a octavos de final. Sarmiento visitará a Belgrano, el domingo a las 16 horas, con las chances intactas de acceder a la definición por primera vez en su historia.

El cierre de la décimo sexta tuvo un resultado que el Verde esperaba ya que la victoria de Argentinos Juniors (el segundo gol fue del chileno Iván Morales Bravo) sobre Huracán (21 puntos) dejó al Globo sin la confirmación de la clasificación, algo que deberá dispuatar en la última ante Racing Club (20), como visitante. El dato de este duelo es que si el Verde (19) gana superará a uno de los dos (o a los dos en caso que empaten y Sarmiento consiga un triunfo de siete goles de diferencia); en tanto que lo otro que tiene que pasar es que Banfield derrote a Barracas Central y Rosario Central se imponga o empate ante Tigre.

Pasando en limpio, el equipo de Facundo Sava deberá ganar y esperar que el Taladro venza al Guapo y que el Matador no se lleve los tres puntos de Rosario para avanzar a los octavos de final.

Por otra parte hay un grupo de once equipos que ya lograron avanzar a la definición. En la Zona A: Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Talleres y lanús. En la Zona B: Independiente Rivadavia, River Plate, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano y Gimnasia de La Plata.

La fecha completa:

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

18.45 Unión – Talleres (Zona A)

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

16.00 Racing – Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)