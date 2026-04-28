La Sociedad Comercio e Industria de Junín distinguirá a las “Mujeres Huella 2026”

La Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ) realizará la segunda edición de “Mujeres Huella”, un emotivo evento donde se reconocerá a mujeres comerciantes, industriales, y dirigentes elegidas por Junín; que con su labor y compromiso dejan una huella imborrable en la ciudad.

El encuentro tendrá lugar el miércoles 29 de abril, a las 19 horas, en el Salón Auditorio de la Cámara, ubicado en 25 de Mayo 65. La entrada es libre y gratuita.

Marianela Mucciolo, presidenta de la SCIJ, explicó: “Como el año pasado, el objetivo de la iniciativa es visibilizar mujeres que con su dirigencia generan un impacto positivo en Junín. Las postuladas fueron propuestas por la comunidad. Y la elección de las ‘Mujeres Huella 2026’ estuvo a cargo de un jurado compuesto por las dirigentes de la Cámara y las Mujeres Huella 2025”.

“Las ‘Mujeres Huella’ son mujeres que con su labor, dedicación y compromiso dejan una huella imborrable en nuestra ciudad. Mujeres que no solo construyen sueños, sino que a su vez transforman realidades, demostrando cada día que el trabajo comprometido y los valores compartidos tienen el poder de cambiar nuestro entorno para siempre”, concluyó Mucciolo.

Panelistas “Mujeres Huella 2026”

Además, serán protagonistas del evento, tres mujeres “Panelistas”, seleccionadas por Comercio e Industria, que compartirán su experiencia sobre el rol actual de la mujer en la ciencia, las empresas gastronómicas y la dirigencia.

La moderación del panel estará a cargo de la Lic. Carolina Lovage, quien relató: “Son mujeres cuyas historias también inspiran, transforman y marcan el camino a las futuras generaciones, ya que son líderes que redefinieron el rol de la mujer en el sector que se desempeñan, enfrentando los desafíos con perseverancia y coraje”.

Acompañan: el Gobierno de Junín, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Agencia de Desarrollo Productivo de Junín.

Fuente: SCIJ