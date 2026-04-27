Un motociclista se encuentra en estado crítico tras chocar contra un perro en la Ruta 7

Un grave siniestro vial se registró ayer por la tarde en la Ruta Nacional 7, dejando como saldo a un hombre con heridas de consideración. El hecho tuvo lugar específicamente en el kilómetro 205, donde por causas que se intentaron establecer en un primer momento, el conductor de una motocicleta Honda de 750cc perdió el control de su rodado y terminó sobre la cinta asfáltica.

Si bien las primeras versiones que circularon en el lugar mencionaban la posible participación de un camión en el incidente, las pericias posteriores y el relevamiento de la escena por parte de las autoridades locales permitieron descartar la presencia de un segundo vehículo involucrado. A escasos metros de donde quedó tendida la motocicleta, los efectivos hallaron un perro sin vida, lo que confirmó que el motociclista impactó contra el animal cuando este se le cruzó de manera imprevista en el camino.

El conductor, un vecino de la localidad de Rawson, fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Municipal. El parte médico actual indica que el paciente presenta un cuadro complejo que incluye politraumatismos severos, contusión pulmonar bilateral, fracturas costales, hemoperitoneo y rotura de bazo. Debido a la complejidad de su estado, fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde permanece bajo monitoreo constante y con diagnóstico reservado.

Fuente hacabucoenred