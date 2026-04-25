Un camión cargado con pescado volcó en el cruce de las rutas 226 y 33

Un impactante accidente vial se registró alrededor de las 4:40 de la madrugada de hoy en la intersección de las Rutas Nacionales 226 y 33. Un camión térmico que transportaba pescado sufrió graves daños materiales tras una mala maniobra en el sector donde finaliza la Ruta 226.

El transporte pesado había iniciado su trayecto en la ciudad de Mar del Plata y tenía como destino final la provincia de Mendoza. Al llegar al estratégico cruce que une ambas rutas nacionales, el conductor "pasó de largo", lo que provocó una maniobra brusca que derivó en la rotura total de la caja térmica.

Como consecuencia del impacto y la rotura de la estructura, la mercadería quedó completamente esparcida sobre el asfalto, bloqueando parcialmente la circulación y obligando a un intenso operativo de limpieza.

Operativo de emergencia

Al lugar arribaron de inmediato dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de la Policía de Seguridad Vial, quienes trabajaron en el ordenamiento del tránsito y en la remoción del pescado derramado para evitar nuevos accidentes en una zona de alto flujo vehicular.

Pese a la magnitud de los daños en la unidad de transporte, fuentes policiales confirmaron que los ocupantes del camión resultaron ilesos y no requirieron traslado hospitalario.

Fuente distritointerior