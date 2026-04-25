Turi Burgos: "El problema no es el populismo, es la falta de propuestas para Junín"

El presidente del Partido Justicialista de Junín, Fernando “Turi” Burgos se refirió a las recientes declaraciones del senador bonaerense e intendente en uso de licencia, Pablo Petrecca, así como a expresiones de referentes locales de La Libertad Avanza, en las que se impulsa la construcción de un espacio político definido en términos de “anti-populismo”.

Al respecto, Burgos sostuvo que “empieza a quedar en evidencia una estrategia política que busca ordenar alianzas de cara al futuro a partir de una consigna común, más vinculada a estar en contra de algo que a construir propuestas concretas para la ciudad y la provincia”.

“Cuando distintos sectores comienzan a coincidir en el discurso y en la forma de plantear la política, es válido interpretar que se está configurando un espacio con proyección electoral. Eso forma parte de la dinámica democrática, pero lo que preocupa es que el eje de ese armado sea una consigna negativa, sin un proyecto claro a favor de la gente”, afirmó el actual concejal.

En ese sentido, remarcó que en el plano local ya existen antecedentes de coincidencias políticas entre estos espacios.

Burgos señaló que “no es un dato menor que dirigentes que hoy hablan de acuerdos hacia el 2027 ya hayan compartido instancias de acompañamiento en procesos electorales recientes. Eso demuestra que no estamos frente a hechos aislados, sino ante una construcción política que se viene gestando”.

Asimismo, señaló que este tipo de planteos corren el eje de las verdaderas preocupaciones de la sociedad, “mientras algunos discuten ‘anti-populismo’ o alianzas electorales, los vecinos de Junín están preocupados por el empleo, por la situación de las pymes, por el poder adquisitivo, por la salud y por la calidad de los servicios. Esa es la agenda real, y ahí es donde la política tiene que estar presente”.

En esa línea, el presidente del PJ destacó el rol que han tenido distintas políticas públicas en el desarrollo de la ciudad. “Junín ha crecido cuando hubo decisiones que apostaron a generar oportunidades reales. No hablamos de teorías, hablamos de hechos concretos que transformaron la vida de miles de vecinos”.

Como ejemplo, mencionó a la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, que permitió el acceso a la educación superior en la ciudad. Pero también recordó otras políticas que impactaron directamente en Junín, ejemplos claros:

· La expansión del sistema previsional, que incorporó a miles de adultos mayores al sistema jubilatorio, generando inclusión y movimiento económico local

· Programas de vivienda que permitieron a muchas familias acceder a su casa propia

· El impulso a la obra pública en infraestructura vial y urbana, que incluyó en lo local la remodelación del área centro, de la Laguna de Gómez, la construcción del Autódromo

· Una visión de ciudad clara

· Políticas de financiamiento y acompañamiento a pequeñas y medianas empresas

· Y la ampliación de programas sociales que garantizaron un piso de derechos en momentos críticos

“Todo eso no es relato, es realidad. Son decisiones políticas que generaron inclusión, desarrollo y oportunidades en ciudades del interior como la nuestra”, afirmó Burgos.

Además agregó que “es importante tener memoria. Muchas de las oportunidades que hoy existen en Junín no fueron casualidad, fueron el resultado de un modelo que apostó al desarrollo con inclusión y a la presencia del Estado donde más se lo necesitaba”.

“Hoy la política tiene que estar a la altura de los problemas que tiene la gente. No se trata de discutir etiquetas, sino de generar trabajo, fortalecer la producción, acompañar a quienes invierten y mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Finalmente, Burgos dijo que “la Argentina y Junín no necesitan dirigentes que se definan por lo que están en contra, sino por lo que son capaces de construir. El problema no es el populismo, el problema es cuando faltan propuestas para salir adelante”.