Fuerte choque entre un camión y un auto en el acceso a Junín por Ruta 7

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes en la intersección de la Ruta Nacional 7 y la avenida Benito de Miguel, uno de los puntos neurálgicos de ingreso a la ciudad de Junín.

Por razones que la Policía Científica intenta establecer, colisionaron un camión IVECO y un Chevrolet Corsa. Producto del impacto, el conductor del automóvil —un vecino de nuestra ciudad— sufrió diversos golpes y debió ser asistido de urgencia por una unidad del SAME.

Aunque el hombre se encontraba consciente, los profesionales médicos decidieron su traslado al Hospital Interzonal para realizar estudios complementarios.

El tránsito en la zona estuvo restringido durante las tareas de peritaje, bajo la custodia de efectivos policiales.

Foto junin24

