Avances en la causa por robo en el barrio Ricardo Rojas: un detenido y secuestro de estupefacientes

La investigación por un violento robo calificado ocurrido días atrás en el barrio Ricardo Rojas dio un paso decisivo tras un despliegue policial de gran magnitud. El hecho que originó las pesquisas tuvo como víctima a un hombre que fue abordado en plena calle por dos delincuentes armados, quienes bajo amenazas le sustrajeron una suma de dinero antes de darse a la fuga.

El avance de la causa fue posible gracias a un exhaustivo trabajo de inteligencia realizado por el Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera. Los efectivos procesaron registros de cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), junto con filmaciones de dispositivos privados y declaraciones testimoniales. Esta recopilación de pruebas permitió identificar cuatro domicilios vinculados a los sospechosos, solicitando de inmediato las órdenes de allanamiento a la UFI en turno.

Los procedimientos se ejecutaron de manera simultánea con la participación del Grupo GAD Junín, el Grupo Motorizado SASU, Infantería, personal del Destacamento PNLG y la Policía Local (UPPL). En una de las viviendas, situada en la zona de la intersección de las calles Arias y 2 de Enero, los uniformados lograron la detención de un hombre mayor de edad, señalado como uno de los autores materiales del asalto. En ese mismo lugar se incautó una pistola de aire comprimido (CO2) y una pequeña cantidad de marihuana.

Simultáneamente, otro de los operativos tuvo lugar en una propiedad de la calle Gandini al 1400 aproximadamente. Si bien en este punto no se encontraron elementos relacionados directamente con el robo, los efectivos hallaron 132 gramos de marihuana, lo que derivó en la aprehensión del morador por infracción a la Ley 23.737. En tanto, las diligencias realizadas en otros dos puntos sobre la calle Arias arrojaron resultados negativos.

Finalmente, la Justicia dispuso que el principal sospechoso sea procesado por los delitos de robo calificado y tenencia de estupefacientes, mientras que el segundo aprehendido quedó a disposición de la UFI interviniente bajo cargos de infracción a la ley de drogas.