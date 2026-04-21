20 años sembrando futuro: El emotivo festejo del Centro "Brotecitos"

El sábado 18 de abril por la tarde, en el complejo del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) se llevó a cabo un acto cargado de mucha emoción por el aniversario N°20 del Centro Materno Infantil “Brotecitos”, con la entrega de distinciones y reconocimientos para directivos, docentes y egresados de la institución. El intendente Juan Fiorini felicitó al SEC, a la Asociación Mutual Mercantil y a toda la comunidad del jardín y llamó a profundizar el trabajo articulado en beneficio de todos los juninenses.*



Participaron del acto autoridades educativas, concejales, senadores provinciales, funcionarios municipales, representantes de instituciones gremiales, familiares de alumnos y egresados del jardín. Hubo juegos inflables para el disfrute de todos los niños y niñas, más merienda para que todos los asistentes pasen una tarde agradable.



Al momento de hacer uso de la palabra, Federico Melo, secretario general del SEC, agradeció a todas las autoridades presentes y manifestó: “Hace 20 años atrás la comisión directiva del SEC con Julio Hinestroza a la cabeza y junto con la Mutual Mercantil crearon este centro materno infantil ‘Brotecitos’ con mucha visión de futuro, y de entender que el sindicato más allá de defender los derechos laborales también tiene la firme convicción de acompañar a las familias en cada paso que dan y en cada etapa de sus vidas”.



Luego, Melo indicó que “‘Brotecitos’ creció mucho en todos estos años y se convirtió en un centro maternal de enorme calidad, gracias al gran trabajo que realizan las docentes, auxiliares y la directora Laura Acosta y todo el equipo de la coordinación y administración”, y agregó: “El SEC siempre busca formar comunidad y abrirnos a través de la Mutual Mercantil a todos los vecinos de Junín, sean o no empleados de comercio”.



“Agradecemos mucho a los padres y madres que depositan su confianza para que cuidemos su tesoro más preciado, y a todos los que día a día trabajan para cuidarlos con mucho amor y compromiso”, aportó.



A su turno, Matías Duhagon, presidente de la Asociación Mutual Mercantil del Noroeste, declaró que “fue muy emocionante ver el video de la primera camada de egresados que tuvo ‘Brotecitos’ y me hizo pensar mucho en el vínculo hermoso que se genera entre las familias, sus hijos, los docentes y la institución”, y continuó: “Quiero reconocer a Laura y todo el equipo de docentes que la acompañan por el gran amor y la pasión con la que trabajan día a día en beneficio de todos los niños y niñas”.



“Agradezco al SEC y a Federico por la apertura y el trabajo coordinado que mantenemos desde hace años, y por el respaldo que nos brindan para que podamos mantener este servicio fundamental para muchas familias de Junín, con la incorporación de las salas de 3 y 4 que fueron un éxito”, destacó Duhagon.



Por su parte, Laura Acosta, directora del Centro Materno Infantil “Brotecitos”, agradeció al SEC y la Mutual Mercantil por el apoyo, como también a todo el equipo de docentes y señaló: “Hoy celebramos 20 años de historia, crecimiento y compromiso, a lo largo de estos años acompañamos a muchas infancias, compartimos momentos únicos y aprendizajes, como también otros un poco más tristes y enormes alegrías”. Posteriormente, dijo que “cada niño y niña que pasó por nuestra sala en estos años dejó una huella imborrable, y cada familia que confió en nosotros fue y es una parte fundamental de esta historia”.



“El trabajo en equipo es clave para esto porque de lo contrario hubiera sido imposible lograr todo lo que logramos, desde nuestro lugar renovamos el compromiso que asumimos desde siempre para hacer valer los derechos de los niños y niñas”, contó Acosta y siguió: “No celebramos años de historia, sino infancias, logros, pasos, abrazos y el derecho de todos los niños y niñas a la educación desde el inicio de sus vidas”.



El siguiente en tomar la palabra fue el senador provincial Pablo Petrecca quien expuso: “La formación que hacen los centros maternales y jardines de infantes es fundamental para la vida y el desarrollo de todos los niños y niñas, y en esto todas las docentes cumplen un rol imprescindible y va para ellas toda mi admiración y felicitaciones por estos 20 años”, y completó: “En estos primeros pasos los niños forman valores claves para la vida en comunidad como es el hecho de compartir, educarse y divertirse”.



“Quiero destacar también a todo el equipo administrativo que trabaja en los maternales y mi admiración para aquellos dirigentes que deciden invertir en educación, como lo hizo en su momento Julio Henestrosa y hoy lo continúan Federico y Matías”, remarcó Petrecca y añadió: “Felicidades a toda la comunidad educativa de ‘Brotecitos’ por estos 20 años y a todos los que contribuyeron para el crecimiento de esta institución en todos estos años”.



En tanto, el intendente municipal Juan Fiorini aseguró que “es una jornada realmente muy emocionante, fue muy lindo ver las historias de tantos brotecitos que crecieron, dieron sus frutos y se convirtieron en jóvenes que aún hoy recuerdan su paso por esta institución”. A continuación, expuso: “Felicitamos a Laura, Romina y todo el equipo que trabaja en el día a día de ‘Brotecitos’, como también a todas las docentes que cuidan a los niños con mucho amor, dedicación y pasión”, recalcó el alcalde.



A modo de cierre, el jefe comunal aseguró que “como Gobierno de Junín nos sentimos orgullosos de contar con instituciones como el SEC y la Mutual Mercantil, con quienes venimos trabajando en conjunto desde hace tiempo y con muchos beneficios no solo para los mercantiles, sino también para toda los vecinos de la comunidad”, y finalizó: “Gracias por esta articulación que nos permite trabajar juntos por un mejor Junín para todos y muchas felicidades a ‘Brotecitos’ por estos 20 años de vida”.