Múltiples detenciones y secuestro de estupefacientes tras intensos operativos de seguridad en Junín

La ciudad de Junín fue escenario de una serie de procedimientos preventivos liderados por distintas fuerzas policiales, los cuales arrojaron resultados positivos en términos de seguridad ciudadana. En el corazón del centro comercial, efectivos del Cuerpo de Bici Policías de la UPPL lograron interceptar en la intersección de las avenidas San Martín y Colón a un hombre de 39 años. Tras consultar el sistema informático del Centro de Despachos y Emergencias, se confirmó que el sujeto tenía un pedido de captura vigente por infracción al Código de Faltas, bajo la órbita del Juzgado Correccional N° 2, siendo trasladado de inmediato a la Comisaría Primera.

La vigilancia se extendió también a los barrios residenciales. En La Merced, el Grupo Motorizado SASU identificó en las calles Benito de Miguel y Pagella a un individuo de 35 años que era buscado por la justicia por los delitos de violación y amenazas. Casi en simultáneo, nuevamente en el radio céntrico, los Bici Policías detuvieron en San Martín y General Paz a un joven de 20 años sobre quien pesaba una orden de captura por robo agravado en poblado y en banda, a requerimiento del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil.

Por otro lado, la lucha contra el narcotráfico y el delito automotor también registró novedades. En el barrio Gregorio González, personal de la UPPL aprehendió a un sujeto de 22 años tras hallar entre sus pertenencias un envoltorio con marihuana, lo que derivó en actuaciones por infracción a la Ley 23.737. Finalmente, en el barrio Libertad, el Comando de Patrullas interceptó una motocicleta Guerrero 110 cc ocupada por dos jóvenes de 18 y 15 años. Al verificar los datos del chasis y motor, se descubrió que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por hurto, lo que motivó la detención de ambos ocupantes por encubrimiento y la restitución del vehículo a su propietario original por orden de la UFI N° 4.

Fuente y foto laverdad