Kicillof ante la Corte: el reclamo por $2,2 billones en fondos retenidos por la Nación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene previsto participar este martes del reinicio de la audiencia convocada por la Suprema Corte de Justicia de La Nación ante el reclamo por fondos previsionales no girados por el gobierno de Javier Milei.

Desde Calle 6 confirman que la presencia del mandatario bonaerense está confirmada hasta el momento, en lo que sería la primera acción de peso desde el retorno al país tras su gira internacional por España.

De concretarse, la participación de Kicillof en los tribunales dará otro peso político al reclamo judicial iniciado por funcionarios bonaerenses por una deuda de más de $2,2 billones de pesos que, según denuncian, el gobierno nacional debió trasferir al sistema jubilatorio provincial.

Cabe recordar que durante la primera de las reuniones, realizada el último 17 de marzo, cuando los representantes del ANSES afirmaron que no contaban con datos suficientes para estimar las supuestas transferencias adeudadas.

En ese marco, el Tribunal consideró inválido el planteo y dio un mes a los representantes del organismo para juntar la documentación requerida y presentarse en una nueva audiencia prevista para este martes 21 de abril.

La señal de la Corte y otras siete demandas en curso

El llamado de la Justicia a una audiencia de mediación había sido bien recepcionada por el gobierno de Axel Kicillof.

“Gracias a este espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia por el sistema jubilatorio provincial”, sostuvo el ministro de Econmía, Pablo López al término de aquella primera reunión.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene previsto participar este martes del reinicio de la audiencia convocada por la Suprema Corte de Justicia de La Nación ante el reclamo por fondos previsionales no girados por el gobierno de Javier Milei.

Desde Calle 6 confirman que la presencia del mandatario bonaerense está confirmada hasta el momento, en lo que sería la primera acción de peso desde el retorno al país tras su gira internacional por España.

De concretarse, la participación de Kicillof en los tribunales dará otro peso político al reclamo judicial iniciado por funcionarios bonaerenses por una deuda de más de $2,2 billones de pesos que, según denuncian, el gobierno nacional debió trasferir al sistema jubilatorio provincial.

Cabe recordar que durante la primera de las reuniones, realizada el último 17 de marzo, cuando los representantes del ANSES afirmaron que no contaban con datos suficientes para estimar las supuestas transferencias adeudadas.

En ese marco, el Tribunal consideró inválido el planteo y dio un mes a los representantes del organismo para juntar la documentación requerida y presentarse en una nueva audiencia prevista para este martes 21 de abril.

La señal de la Corte y otras siete demandas en curso

El llamado de la Justicia a una audiencia de mediación había sido bien recepcionada por el gobierno de Axel Kicillof.

“Gracias a este espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia por el sistema jubilatorio provincial”, sostuvo el ministro de Econmía, Pablo López al término de aquella primera reunión.

Pablo López al término de la primera audiencia en la Suprema Corte

Es que en total la provincia de Buenos Aires efectuó ocho reclamos ante el Máximo Tribunal por $15,6 billones y la apertura de este primer expediente alimentó expectativas sobre instancias similares para el resto de las demandas.

Entre ellos se encuentran los reclamos por el recorte de fondos destinados a seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), Transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y Educación (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

También financiamiento para bosques nativos, la posibilidad de aplicar tributos locales sobre servicios de gas y un supuesto incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.

Es que en total la provincia de Buenos Aires efectuó ocho reclamos ante el Máximo Tribunal por $15,6 billones y la apertura de este primer expediente alimentó expectativas sobre instancias similares para el resto de las demandas.

Entre ellos se encuentran los reclamos por el recorte de fondos destinados a seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), Transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y Educación (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

También financiamiento para bosques nativos, la posibilidad de aplicar tributos locales sobre servicios de gas y un supuesto incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y el convenio firmado en 2023.

