Más juninenses recurren al sistema público municipal para acceder a medicamentos

El sistema de salud local advierte un incremento sostenido de pacientes en los Centros de Atención Primaria, incluyendo a personas con cobertura médica que ya no pueden costear sus tratamientos. Ante la incertidumbre por el futuro del Plan Remediar, el Municipio anunció que garantizaría la provisión de fármacos esenciales mediante fondos propios para el próximo año.

El encarecimiento de los tratamientos y el deterioro del poder adquisitivo han generado una profunda preocupación en la realidad sanitaria de Junín, donde los Centros de Atención Primaria (CAPS) registran un aumento sostenido en la cantidad de vecinos que se acercan a solicitar asistencia. El secretario del área, Gabriel D’Andrea, advirtió sobre un cambio evidente en el perfil de los pacientes: hoy los centros de salud locales reciben un flujo creciente de personas que ya no pueden costear su salud, incluyendo a quienes cuentan con cobertura médica pero se ven imposibilitados de afrontar el pago de sus recetas.

La gestión subraya que esta creciente afluencia de gente a los CAPS no responde a cuestiones recreativas, sino a situaciones críticas de salud que requieren una respuesta inmediata. Existe una inquietud creciente dado que el sistema público debe absorber la demanda de una población que busca en los barrios la ayuda que el sector privado y la seguridad social ya no logran garantizar.

La incertidumbre se profundiza con el futuro del Plan Remediar, el histórico programa de asistencia nacional. Ante los rumores de una reestructuración que acotaría el vademécum y reduciría drásticamente la cobertura actual, el panorama para los próximos meses es complejo. De confirmarse estos recortes en el envío de insumos esenciales, los CAPS enfrentarán el desafío de sostener la atención de una masa de pacientes cada vez mayor, en medio de un ajuste que amenaza con dejar a miles de vecinos sin los tratamientos necesarios para sus enfermedades.