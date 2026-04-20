Petrecca quiere armar un frente anti "populismo" en la provincia

El vicepresidente del PRO bonaerense, Pablo Petrecca ha iniciado un despliegue territorial y mediático con el objetivo de instalarse de cara a als elecciones del 2027. En sus recientes recorridas por el interior, el legislador ha endurecido sus cuestionamientos hacia la administración de Kicillof, señalando una falta de respuestas en áreas sensibles como la seguridad y la educación.

Para el dirigente juninense, la gestión provincial representa un modelo populista que prioriza la ideología sobre la resolución de problemas concretos en los municipios, afectando la infraestructura y los servicios básicos que dependen de La Plata.

En ese sentido, mietras consolida su perfil opositor, manda mensajes hacia LLA, espacio con el que queire confluir en las próximas elecciones: "Nuestro espacio siempre ha sido parte de frentes electorales y creo que todos los que pensamos lo mismo y estamos en la vereda de enfrente del populismo que gobierna la provincia de Buenos Aires".

A pesar de su fuerte retórica contra la Provincia, el posicionamiento de Petrecca muestra un marcado contraste al eludir definiciones sobre la situación nacional.

En sus intervenciones recientes evita el análisis económico, omitiendo menciones al impacto del ajuste nacional en las finanzas municipales o a la caída de la actividad en los distritos que recorre. La figura de Javier Milei y sus medidas permanecen fuera de su agenda discursiva, un olvido que se interpreta como una estrategia de cautela para no tensionar con el electorado que el PRO comparte con La Libertad Avanza.