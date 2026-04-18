Cae la banda de los countries: desbaratan una organización que asaltaba barrios privados en Junín y la zona

Una compleja investigación liderada por la DDI Junín permitió desarticular en las últimas horas a una peligrosa organización criminal especializada en atracos dentro de barrios cerrados. La banda, con base en el Conurbano, es señalada como la responsable de una seguidilla de robos violentos en countries como San Ignacio, Costa Verde y Chacras de Cuminao (Lincoln).

El "Modus Operandi": Precisión y violencia

La banda utilizaba una logística avanzada para vulnerar los perímetros de seguridad. Según la instrucción judicial de las UFIJ N° 6 y 8, los delincuentes solían ingresar durante la madrugada tras cortar o levantar los alambrados perimetrales en zonas con escasa vigilancia técnica.

Una vez dentro de las viviendas, actuaban con extrema frialdad:

Armamento: Utilizaban pistolas con silenciadores para evitar alertas tempranas.

Reducción de víctimas: Empleaban precintos o cordones de zapatillas para maniatar a familias enteras, incluyendo niños, mientras revisaban las propiedades.

Objetivos: Buscaban exclusivamente grandes sumas de dinero en efectivo (dólares, euros y reales), joyas de alta gama y tecnología.

Víctimas de alto perfil

Entre los hechos que se le imputan a esta organización, se destacan asaltos a figuras de relevancia pública:

Gustavo Traverso: El farmacéutico y ex senador provincial fue víctima de un robo en el Barrio San Ignacio, donde le sustrajeron una importante suma de divisas y documentos personales.

Funcionaria Judicial: En el Barrio Costa Verde, asaltaron la vivienda de Julieta Giordano (integrante del Poder Judicial en Leandro N. Alem) y su pareja, a quienes agredieron físicamente antes de maniatarlos.

Productores y comerciantes: Otros hechos damnificaron a familias en Lincoln y diferentes lotes de los countries mencionados, con botines que en algunos casos superaron los 20.000 dólares.

Investigación tecnológica y allanamientos

El quiebre de la causa se produjo gracias al trabajo del Gabinete de Medios Tecnológicos de la DDI, que realizó un análisis criminal de comunicaciones y cámaras de seguridad. Esto permitió identificar a los sospechosos en sus localidades de origen en el Gran Buenos Aires.

Se otorgaron seis órdenes de allanamiento en Del Viso, Pilar, José C. Paz y Capitán Sarmiento, con los siguientes resultados:

Aprehendidos: Fue detenido un sujeto de 35 años de edad. Asimismo, se notificó de la nueva causa a un hombre de 30 años , quien ya se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata por delitos bajo el mismo modus operandi .

Secuestros: La policía incautó 18 relojes de diversas marcas (uno de ellos reconocido por una víctima), zapatillas Nike utilizadas en los robos, teléfonos celulares y dinero.

Prófugos: La justicia mantiene la orden de captura activa sobre otros tres integrantes de la banda

Este golpe es clave para llevar tranquilidad a los barrios cerrados de la zona, que venían siendo blanco de una banda que parecía tener estudiado cada punto ciego de la seguridad privada. Que operaran con silenciadores habla de un nivel de profesionalismo delictivo que no es común ver en nuestra región.