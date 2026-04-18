Berni se mete en la disputa bonaerense y posiciona a Massa como candidato a gobernador

En pleno reacomodamiento del mapa político en la provincia de Buenos Aires, el senador Sergio Berni salió a marcar posición dentro del peronismo y colocó a Sergio Massa como uno de los principales nombres para disputar la Gobernación.

En una entrevista en la que analizó el presente del oficialismo, el ex ministro de Seguridad aseguró que Massa “es el más preparado” para asumir ese desafío, al ponderar su trayectoria y su conocimiento del funcionamiento del Estado.

“Es uno de los hombres que más conoce el Estado y la Provincia”, sostuvo Berni, quien remarcó que, independientemente de las decisiones personales del líder del Frente Renovador, su figura tiene un peso propio dentro de la discusión electoral.

El legislador también se refirió al escenario interno del peronismo y valoró la existencia de varios dirigentes con aspiraciones, al considerar que refleja dinamismo político. En ese sentido, insistió en la necesidad de resolver las candidaturas a través de una competencia abierta.

“Debería haber una PASO contundente, tanto en la Nación como en la Provincia”, planteó, subrayando la importancia de que los liderazgos se definan en las urnas.

Las declaraciones llegan en un momento de definiciones dentro del oficialismo bonaerense, donde distintos sectores comienzan a mover fichas y posicionar candidatos de cara a las próximas elecciones.