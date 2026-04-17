Repudio en Junín al Ministro Lugones tras tildar de "carga" a los mayores de 80 años afiliados al PAMI

Desde el Consejo del Partido Justicialista de Junín expresaron el «más enérgico repudio a las declaraciones del Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, que calificó como una carga a las personas mayores de 80 años afiliadas al PAMI».

«Resulta profundamente preocupante y ofensivo que desde el más alto nivel de responsabilidad sanitaria se emitan expresiones que parecen relativizar el derecho a la salud de nuestros adultos mayores, un sector que merece respeto, cuidado y políticas públicas que garanticen su bienestar integral», dijeron además desde la organización local.

«Las personas mayores no son una carga ni un número en una estadística: son quienes construyeron nuestra comunidad, quienes sostuvieron el desarrollo del país y quienes hoy deben ser prioridad en cualquier esquema de atención sanitaria. El acceso a la salud es un derecho humano fundamental que no puede ser condicionado ni limitado por criterios economicistas o de exclusión», acentuaron en el mismo comunicado.

«Desde el Partido Justicialista reafirmamos nuestro compromiso con un sistema de salud público, inclusivo y solidario, donde el PAMI cumpla plenamente su rol de garantizar prestaciones de calidad para todos sus afiliados, especialmente para quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad», agregaron seguidamente.

Y completamos: «Exigimos al Gobierno Nacional que rectifique este tipo de expresiones y que adopte medidas concretas para fortalecer la atención de nuestros jubilados y jubiladas, asegurando el acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y servicios de salud. La dignidad de nuestros mayores no se negocia».