Kicillof impulsa el Plan Director de Caminos Rurales con fuerte protagonismo de la Cuarta Sección

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, firmó los primeros 8 convenios de adhesión para poner en marcha el nuevo plan director de caminos rurales. La iniciativa había sido presentada en Chascomús la semana pasada y busca gestionar la conectividad rural en medio de un embate judicial contra las tasas viales. Los municipios que adhirieron.

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, explicó ayer que la idea es “pasar de una lógica de intervención fragmentada a una planificación integral” que tenga “criterios técnicos claros y una fuerte articulación con los municipios”. En ese sentido, el primer paso del plan va a ser diagnosticar la red vial rural de cada distrito con relevamientos georreferenciados y datos hidrológicos para tener identificadas zonas críticas o puntos de anegamiento.

Cumplida esa primera etapa, y con el mapa de los caminos rurales hecho, cada municipio va a estabelcer un orden de prioridades para las intervenciones —ya sea obras nuevas, mejoras o mantenimiento— con criterios técnicos y participativos. “Estos planes nos permiten ordenar prioridades, optimizar recursos y, sobre todo, dar previsibilidad”, sostuvo Rodríguez.

Según se informó oficialmente, el plan director de caminos rurales lo va a financiar el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Sus tres objetivos son garantizar la transitabilidad, mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer el vínculo entre la Provincia y los gobiernos locales. Es un asunto muy sensible para los intendentes que están teniendo problemas para cobrar las tasas municipales que financian estos trabajos en medio de un año signado por las lluvias y los juicios contra los tributos locales.

Lo cierto es que ayer el gobernador Kicillof firmó una primera tanda de convenios de adhesión con jefes comunales que quieren tener el plan director de caminos rurales en sus pagos. En este grupo estuvieron Gustavo Cocconi (Tapalqué), Javier Gastón (Chascomús), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Alfredo Fisher (Laprida), María José Gentile (9 de Julio), María Laura Rodríguez (Bolívar), Carlos Humberto Rocha (General Guido) y Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen).

