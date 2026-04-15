Rubén Sassano presenta su muestra “Gráfica cartonera conurbana” en el MUMA

La apertura comunitaria de la exposición se llevará a cabo el próximo viernes a las 20hs en el Museo Municipal de Arte (MUMA) “Ángel María de Rosa” (Sáenz Peña 141), donde estará presente el artista responsable Rubén Sassano, quien agradeció al área de Cultura por la convocatoria y destacó las bondades del establecimiento para el montaje de la obra. Además, durante la inauguración se realizará un espectáculo de danzas de manera complementaria a esta propuesta.

La muestra incluye dos componentes fundamentales de la obra de Sassano como son la gráfica cartonera y en expansión, con un mensaje crítico sobre el problemática social de la indigencia y la gente que vive en la calle, representaciones vinculadas a creencias populares como el Gauchito Gil y también la serie ‘Opresión’ desencadenada a partir del aislamiento social y el encierro promovido durante la época de la pandemia.

A propósito de esta innovadora propuesta, Rubén Sassano, artista autor de la muestra “Gráfica cartonera conurbana”, agradeció a los representantes de Cultura por la convocatoria y manifestó: “Es la primera vez que voy a exponer aquí en Junín y estoy muy contento con la invitación, la muestra girará en torno a dos temas fundamentales como son la gráfica cartonera del conurbano y la serie ‘Opresión’”, y agregó: “Trabajo con cartones cirujeados en la calle que imprimo con serigrafía y xilografía, y además también utilizo el taco como soporte para salir de la obra plana”.

Seguidamente, Sassano sostuvo que “con respecto a la serie ‘Opresión’ es una propuesta que empecé a desarrollar durante el encierro en la época de la pandemia, y alude a todas figuras que están aplastadas por una mano u objeto como forma de transmitir un poco de esa sensación que teníamos muchos al estar encerrados”. En continuidad, explicó que “estos trabajos se enmarcan en lo que hoy se conoce como gráfica en expansión o expandida para salir un poco de lo tradicional”.

“Hay un trabajo que tiene que ver con el Gauchito Gil que es un santo muy popular a lo largo y lo ancho del país, sobre todo en las rutas que están llenas de altares y sobre la base de esta creencia fui recolectando información para saber qué es lo que la gente le deja como ofrenda”, indicó y continuó: “Otro de los trabajos está vinculado con una mujer juntando la ropa en los conventillos de La Boca, que podría ser mi abuela o mi madre cuando se lavaba la ropa con tablas de madera y se tendía sobre cuerdas”.

Además, el artista también aludió a otro contenido crítico que tiene la muestra respecto a la problemática de la indigencia y observó que “en el conurbano lamentablemente se ve a mucha gente durmiendo en la calle y esta muestra también busca reflejar un poco de esta realidad que viven muchas personas que están a la deriva”, y ahondó: “Es una realidad muy fuerte y chocante que me duele y trato de mostrar un poco de eso en la exposición”.

“Esta muestra arrancó en su momento en el museo de Mercedes, luego siguió en Avellaneda y el año pasado en Tandil, con lo cual esta de Junín va a ser la cuarta presentación”, indicó Sassano y añadió: “Estoy muy agradecido por la convocatoria, las instalaciones del MUMA me parecieron muy buenas y cómodas para el armado de la muestra”.

Por su parte, Guillermo Paulucci, titular de la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín, comentó que “nos parece una muy buena oportunidad para a través de una muestra que tiene un perfil artístico y con la mirada de Rubén se plantea una problemática que no es ajena a nuestra sociedad actual, sino que por el contrario forma parte de una problema que viene arrastrándose desde hace unas cuantas décadas con los cartoneros y la extrema vulnerabilidad de la gente que vive en la calle”.

“En esta muestra Rubén nos ofrece la sensibilidad propia de un artista sobre esta problemática y plantea por medio de este recorrido una mirada crítica muy interesante”, expuso Paolucci y completó: “No habíamos tenido hasta el momento una muestra de estas características, por lo cual invitamos a toda la comunidad a que se acerque para participar de la inauguración el próximo viernes 17”.

A su turno, Micaela Toscanini, coordinadora de Cultura, declaró: “Quiero agradecer a todo el equipo y personal del museo por el gran trabajo que realizan tanto para la gestión de la agenda con la convocatoria a cada artista, como para el montaje de cada una de las muestras que se desarrollan y en la propia inauguración”. Al mismo tiempo, informó que “invitamos una vez más a toda la comunidad a participar de esta inauguración que tendrá lugar el día viernes 17 a las 20hs en el MUMA, donde también habrá un espectáculo de danzas con artistas locales que estarán presentes”.

“Nos enorgullece contar con la presencia de un artista como Rubén Sassano que nos plantea en esta muestra una temática social y una realidad crítica por medio del arte plástico, para generar un impacto de concientización y sensibilización en los espectadores”, finalizó Toscanini.

Fuente: Gobierno de Junín