El Hogar Francisco Legarra deberá reservar el 60 por ciento de sus vacantes para niños de Junín

El Municipio de Junín y la Provincia de Buenos Aires formalizaron un convenio de comodato por cinco años que introduce cambios estructurales en la gestión de la Casa de Abrigo Francisco Legarra. Esta nueva reglamentación, convalidada por el Concejo Deliberante, busca optimizar la respuesta ante la vulnerabilidad de los menores y fortalecer el rol del gobierno local en la toma de decisiones sobre un dispositivo que funciona en un inmueble municipal pero bajo administración provincial.

La secretaria de Desarrollo Humano, Melina Fiel, explicó que uno de los ejes centrales del documento es la fijación de un cupo mínimo del sesenta por ciento de las plazas para niños y adolescentes del distrito. Esta medida intenta evitar que los menores sean trasladados a localidades lejanas o al conurbano bonaerense cuando se activa una medida de protección, permitiendo que permanezcan en su comunidad de origen.

Asimismo, el acuerdo contempla un cupo del cinco por ciento reservado para casos de extrema urgencia. Esta modificación técnica tiene un impacto directo en la operatividad diaria, ya que permitirá agilizar los ingresos durante horas de la madrugada y evitar que los chicos deban esperar vacantes en dependencias policiales, una problemática recurrente bajo el esquema anterior que dependía exclusivamente de la burocracia provincial.

Otro punto destacado es la integración del servicio local en la definición de los ingresos a la institución. A partir de ahora, el Municipio tendrá voz en el proceso de admisión, aportando el conocimiento territorial de cada caso particular. En cuanto a la infraestructura, el convenio establece que el edificio será utilizado exclusivamente para la Casa de Abrigo, lo que implicará la relocalización progresiva del centro comunitario que actualmente comparte el predio.

Aunque el hogar cuenta con capacidad para albergar a veinticinco personas, hoy funciona con una ocupación cercana a los diez chicos. Las autoridades esperan que este nuevo marco de trabajo, que tiene una vigencia inicial de cinco años, permita estabilizar el funcionamiento del centro y mejorar la articulación entre ambos niveles del Estado en beneficio de la red de protección de derechos de la infancia.