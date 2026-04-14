La inflación de marzo fue de 3,4%, el peor número en 18 meses

La inflación de marzo fue de 3,4% ciento, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Se trata del peor número desde septiembre del 2024, cuando el IPC había alcanzado un 3,5%.

El salto implica un 0,5 puntos respecto al 2,9% que había marcado en febrero y el acumulado en lo que va del 2026 trepó al 9,4%, lo que complica las metas inflacionarias pactadas con el FMI. Además la secuencia muestra una continuidad de 10 meses de aceleración consecutiva.

A sabiendas del dato negativo que se aproximaba, el ministro de Economía Luis Caputo intentó amortiguar el impacto y atribuyó la situación exclusivamente a la situación de la guerra en Oriente Medio: “Hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; tenes temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad” justificó y prometió 18 meses de recuperación.

En tanto el presidente Javier Milei reconoció las dificultades: “El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hoy elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. VLLC! PD: hoy explicaré en AmCham” indicó.

Los rubros con mayores incrementos

De acuerdo a lo informado por el INDEC, el rubro que pegó un brusco aumento fue Educación: registró un alza de 12,1% en el reinicio de la actividad escolar.

Por encima del promedio también se ubicaron Transporte, con un 4,1% y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 3,7% de incremento.

Recreación y Cultura mostró un aumento del 3,4%, igualando a la inflación general y al rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas.

En tanto, Prendas de vestir y calzado tuvo una suba de 3,1% y Comunicaciones registró un incremento de 2,9%.