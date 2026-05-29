Petrecca: Los problemas se resuelven con "dirigentes preparados para transformar la realidad"

Mauricio Macri lideró un encuentro en la sede nacional del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a legisladores provinciales e intendentes de todo el país. La jornada de trabajo estuvo orientada a fortalecer la articulación política y parlamentaria entre los distintos distritos para consolidar una agenda federal común y posicionar al espacio como una opción viable para los próximos años.

Durante la reunión se debatió el panorama político nacional y el rol estratégico del partido en las provincias. En ese marco, el intendente (con pedido de licencia) Pablo Petrecca respaldó la estrategia de conducción.

Al momento de tomar la palabra, Petrecca apuntó contra la falta de gestión y las promesas sin sustento. “Sabemos que los problemas no se resuelven con discursos vacíos, sino con decisión, planificación y dirigentes preparados para transformar la realidad”, afirmó categóricamente.

Asimismo, destacó el impacto directo que tienen las administraciones del partido en la vida cotidiana de los vecinos. “Donde gobierna el PRO, la gente vive mejor y eso es lo que nos permite avanzar en el próximo paso que necesita el país y especialmente la provincia de Buenos Aires”, concluyó.