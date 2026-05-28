Guerrera cruzó al Gobierno por avanzar con la reforma de Zona Fría: "Lo que va incrementando es el déficit social"

El vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, expuso sobre el impacto que generaría en la Provincia el avance de la reforma de la ley que establece el régimen de Zona Fría, que pronto se discutirá en el Senado de la Nación y alertó sobre las intenciones de Javier Milei de desfinanciar a Buenos Aires.

“Con el argumento del déficit cero vienen ocurriendo cosas que nos muestran un falso equilibrio que va incrementando el déficit social", dijo el dirigente del Frente Renovador.

La normativa propuesta por La Libertad Avanza implica quitar del régimen a 90 distritos de la provincia de Buenos Aires donde hay usuarios que actualmente reciben descuentos de entre 30 y 50 por ciento en las facturas del gas.

Guerrera, que fue 16 años intendente de General Pinto y cerró cada presupuesto sin déficit, sostuvo que el equilibrio se puede encontrar "en otras cosas y no en perjudicar a las y los bonaerenses".

Durante su intervención en la sesión ordinaria de este jueves, el diputado expuso noticias de medios regionales del noroeste que dan cuenta de las severas condiciones climáticas que impactan en esa zona en los meses de otoño e invierno. "En tiempo récord se construyó el Gasoducto Néstor Kirchner que permitió una gran ahorro cuando se importaba energía, pero con el argumento del déficit fiscal se frenó la obra hacia el norte y vamos a gastar 1300 millones de dólares importando cuando somos productores de gas", dijo.

"Esta ley, que tiene media sanción, tiene un objetivo primordial: la provincia de Buenos Aires. Los legisladores bonaerenses tenemos que dejar de lado las diferencias", convocó.

Por eso, aseguró que "hay una intención deliberada que se sostiene desde hace dos años de restarle recursos a la Provincia", en tanto que expuso que "es una ley que no busca mejorar el equilibrio fiscal", sino que el objetivo es "que todo termine siendo un malestar en la sociedad”.

Asimismo, Guerrera dio cuenta de que en lo que va de la gestión libertaria, el servicio del gas ya lleva un 700 por ciento de aumento que impacta de lleno en el bolsillo de los sectores trabajadores y más vulnerables. Sobre la avanzada del proyecto, señaló que "hay decenas de exenciones impositivas que nadie se anima a tocar, son miles de millones de dólares en subsidios a las grandes empresas".