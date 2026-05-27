Fuerte choque entre dos utilitarios en la Ruta 8 dejó a ambos conductores hospitalizados

Alrededor de las 9:00 horas de este martes, sobre el kilómetro 257 de la Ruta Nacional 8 —en el tramo que conecta las localidades de El Arbolito y Mariano H. Alfonzo—, dos vehículos utilitarios protagonizaron una fuerte colisión sobre la mano descendente (sentido Colón–Pergamino), en jurisdicción del Destacamento Vial Carabelas (partido de Rojas).

Los vehículos involucrados

Por causas que ya están siendo investigadas por la Fiscalía de turno, el impacto se produjo entre:

Un furgón Renault Kangoo guiado por un conductor oriundo de Pergamino.

Un Citroën Berlingo conducido por un hombre cuya identidad no trascendió de forma oficial.

Las primeras pericias e hipótesis en el lugar coinciden en que la escasa visibilidad generada por la niebla reinante a esa hora fue el factor determinante en la maniobra que desencadenó el choque.

Operativo y traslado de heridos

A raíz del impacto, ambos conductores sufrieron lesiones de diversa consideración. Ambulancias del servicio de emergencias se hicieron presentes en el lugar y trasladaron de urgencia a las víctimas hacia el Hospital Municipal de Colón, donde quedaron alojadas bajo observación médica. Al cierre de esta edición, se aguardaba el parte oficial para determinar la gravedad de las heridas.

En el sector del accidente se desplegó un importante operativo de contingencia. Trabajaron intensamente efectivos de la Policía de Seguridad Vial, personal del Destacamento Carabelas y operarios de Corredores Viales, quienes coordinaron el desvío vehicular mientras los peritos accidentológicos realizaban las tareas de rigor y se procedía a la remoción de los rodados siniestrados.

El tránsito en la zona permaneció parcialmente restringido y asistido durante un par de horas

Fuente pergaminoverdad