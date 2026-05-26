Recuperan en Chacabuco una moto robada en Junín

Durante las habituales recorridas de prevención dentro de la jurisdicción, el personal policial logró hallar una motocicleta que se encontraba escondida en la zona rural. El procedimiento tuvo lugar específicamente a la altura del Cuartel VI, sobre la Ruta Provincial Nº 30, en el trayecto que conecta las localidades de Chivilcoy y Chacabuco. Los uniformados divisaron el vehículo a escasos metros de la cinta asfáltica, donde permanecía camuflado entre la vegetación del lugar.

Al aproximarse para inspeccionar la escena, las autoridades constataron que se trataba de una motocicleta marca Keller de 110 centímetros cúbicos y de color negro. De manera inmediata, los efectivos solicitaron el correspondiente informe registral a la base de datos informático para verificar el estado legal del ciclomotor abandonado.

El resultado de las averiguaciones arrojó que el rodado poseía un pedido de secuestro activo vigente. La restricción legal correspondía a una causa judicial caratulada como hurto, iniciada a raíz de un hecho delictivo que fue denunciado y registrado el pasado 22 de enero de 2026 en la ciudad de Junín.

Ante esta situación, la policía procedió al secuestro formal del vehículo para resguardarlo como evidencia. Las actuaciones judiciales y el avance de la investigación en curso quedaron centralizados bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y el Juzgado Nº 8 del Departamento Judicial de Junín, que determinarán los pasos a seguir con el bien recuperado.

Fuente y foto chacabucoenred